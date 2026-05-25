        Росія вдарила по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, спалахнула пожежа

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 10:13
        Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті спалахнула пожежа, а також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

        У Павлограді після російського удару горить багатоповерхівка / Фото: Дніпропетровська ОВА

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За його словами, внаслідок атаки понівечена багатоповерхівка.

        “Ворог завдав удару по Павлограду. Спалахнула пожежа. Понівечена багатоповерхівка”, — написав Ганжа.

        ОНОВЛЕНО 10:22: Унаслідок атаки постраждав хлопець.

        “Постраждав 18-річний юнак. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — повідомив Ганжа.


