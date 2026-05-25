Росія вдарила по Павлограду: пошкоджена багатоповерхівка, спалахнула пожежа

Російські війська завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті спалахнула пожежа, а також пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
“Ворог завдав удару по Павлограду. Спалахнула пожежа. Понівечена багатоповерхівка”, — написав Ганжа.
ОНОВЛЕНО 10:22: Унаслідок атаки постраждав хлопець.
“Постраждав 18-річний юнак. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості”, — повідомив Ганжа.