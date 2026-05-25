Головнокомандувач ЗС Норвегії побував у бойових частинах на півдні України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном відвідав українські бойові частини на південному напрямку. Під час візиту сторони обговорили ситуацію на фронті та потреби української армії в озброєнні.

Сирський показав норвезькому генералу ситуацію на фронті / Фото: ЗСУ

Про це повідомив Сирський.

За його словами, делегація побувала в органах військового управління, а також в окремих десантно-штурмових і штурмових підрозділах, які виконують бойові завдання із відсічі російської агресії в Південній операційній зоні.

Сирський наголосив, що Норвегія є одним із “найбільш послідовних та відданих союзників України” під час повномасштабної війни.

Він зазначив, що Осло надає військову допомогу, зокрема засоби ППО, безпілотники та боєприпаси.

Під час поїздки генерал Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою на фронті та роботою наявного озброєння.

Також сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ у військовій техніці, боєприпасах і подальше посилення співпраці між Україною та Норвегією.

“Працюємо далі для наближення миру в Україні та зміцнення безпеки демократичної Європи”, — заявив Сирський.