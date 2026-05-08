У Норвегії заявили про вербування Росією неповнолітніх для диверсій у Європі

У Норвегії заявили, що російські спецслужби вербують неповнолітніх у країнах Європи для здійснення диверсій та виконання розвідувальних завдань. Про це в інтерв’ю виданню Nettavisen повідомив представник норвезької контррозвідувальної служби PST Ейрік Веум.

За його словами, російська розвідка посилює активність проти військових об’єктів Норвегії, критичної інфраструктури та присутності союзників по НАТО. Водночас Веум відмовився уточнювати, чи зафіксували у Норвегії конкретні випадки виконання таких завдань неповнолітніми.

У PST стверджують, що Росія використовує широкий спектр методів, зокрема операції впливу, саботаж, збір персональних даних та розвідку з цивільних суден. За даними служби, метою є пошук слабких місць, які надалі можуть використовуватися під час розвідувальних операцій, інформаційного тиску або у разі збройного конфлікту.

У контррозвідці також заявили, що Кремль використовує завербованих і проінструктованих неповнолітніх для виконання окремих завдань.

Як приклад у службі навели Нідерланди. Згідно з квітневим звітом, неповнолітній, пов’язаний із проросійською групою, шпигував за ІТ-мережами іноземних посольств та інших організацій у Гаазі.

Норвезька контррозвідка також попередила, що подібну модель діяльності використовує не лише Росія. У PST вказали на Іран, який, за їхніми даними, може залучати злочинні угруповання в Європі як посередників. Особливо активними у Скандинавії назвали шведські банди, що ускладнює встановлення прямої відповідальності Тегерана.