Обіцяні Норвегією ще у 2023 році F-16 досі не прибули в Україну

Літаки F-16, які прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пообіцяв подарувати Україні під час візиту до Києва у серпні 2023 року, досі не прийняті на озброєння в Україні і не задіяні у війні, повідомляє норвезький державний мовник NRK з посиланням на власні джерела.

“Два з шести літаків раніше використовувалися для навчання українських пілотів у Данії, але зараз знаходяться в майстерні в Бельгії. Кажуть, що вони перебувають там вже понад рік. Чотири інші F-16 не могли самостійно літати, коли їх відправили з Норвегії. Їх було відправлено у вигляді деталей у ящиках транспортним літаком у квітні 2025 року. Вони також перебувають у тому ж цеху компанії Sabena в Бельгії”, – йдеться в статті.

Видання повідомляє, що про значні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки літаків F-16 у цеху Sabena в Бельгії, і зазначає, що, вірогідно, це головне пояснення того факту, що норвезькі літаки F-16 ще не перебувають в Україні. Також зазначається, що ці чотири літаки потребують великого обсягу робіт, і знадобиться близько року, щоб підготувати їх.

“Чотирьом літакам, доставленим у ящиках до Sabena в Бельгії, бракує близько 100 деталей кожному. Тож знадобиться багато часу, щоб зібрати їх”, – сказав у коментарі NRK радник однієї з західних країн, який співпрацює з Повітряними силами України, ім’я якого не розголошується.

При цьому він наголосив, що Україні зараз конче потрібні норвезькі літаки, оскільки вона перебуває на переломному етапі війни. “Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Нам би вдалося збити більше російських ракет та безпілотників”, – сказав він.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік підтвердив цю інформацію та наголосив в коментарі NRK, що саме Україна в координації з країнами-донорами “визначає пріоритети в Sabena, включаючи підготовку нових літаків порівняно з технічним обслуговуванням літаків, які вже використовуються”. Сандвік стверджує, що право власності на літак було передано з Норвегії до України у 2024 та 2025 роках.

Водночас він визнав, що найкращі літаки F-16, які мала Норвегія, коли вона припинила використовувати F-16, були раніше передані Румунії. “32 літаки, які були в найкращому стані, а також обладнання для майстерень та запасні частини, потім було погоджено продати Румунії для підтримки союзної країни у зміцненні НАТО в Південній Європі”, – сказав міністр.

За його словами, Норвегія вирішила пожертвувати Україні решту літаків, хоча ті були не в доброму стані. “Було добре відомо, що літаки потребували значної підготовки. Це відрізняється від Данії та Нідерландів, які все ще експлуатували F-16 у 2023 році та могли вивести літак безпосередньо з експлуатації. Уряд все одно вирішив пожертвувати ці літаки, оскільки це вважалося кращим, ніж не пожертвувати”, – сказав Сандвік.

Зазначається, що раніше кілька представників уряду та Збройних сил Норвегії робили заяви, які створюють враження, що норвезькі літаки F-16 вже розміщені в Україні.

Водночас повідомляється, що багато літаків F-16, наданих Данією та Нідерландами, в Україні прийняті на озброєння та допомагали захищати енергетичну інфраструктуру від російських атак минулої зими.