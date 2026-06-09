Україна та Латвія домовилися про спільне виробництво дронів та підписали Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом. За підсумками переговорів сторони підписали Drone Deal та обговорили питання оборонної співпраці й санкційного тиску на Росію.

Про це Володимир Зеленський повідомив 9 червня.

Підписана угода Drone Deal передбачає співпрацю у сфері безпілотних технологій та спільного виробництва.

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“Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів”, — зазначив Зеленський.

Це вже шоста угода в такому форматі, яку Україна укладає з партнерами. Drone Deal відкриває багато можливостей для України та Латвії у спільному виробництві, передусім у співпраці для захисту, яка потрібна на тлі всіх безпекових викликів.

Президент наголосив, що Україна розвиває системну співпрацю з державами, які послідовно підтримують її під час війни з Росією.

Під час зустрічі Зеленський також поінформував латвійського прем’єра про потреби української протиповітряної оборони. Окрему увагу сторони приділили санкційній політиці щодо Росії, зокрема питанню посилення обмежень проти російського тіньового флоту.

“Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз”, — підкреслив президент.

Зеленський також подякував Латвії за підтримку України та відзначив рівень відносин між двома країнами під час війни.