Голова була за бортом: пасажира Ryanair затягнуло у розбите вікно під час польоту

Під час рейсу Ryanair із грецьких Салонік до німецького Меммінгена в літаку розбилося пасажирське вікно. Чоловіка, який сидів поруч, затягнуло до отвору, і пасажирам довелося витягувати його назад у салон.
Про це пише Daily Mail.
Літак вилетів із Греції о 5:55 за місцевим часом. Невдовзі після зльоту, на висоті приблизно 20 000 футів, пасажири почули гучний удар. За словами свідків, після цього розбилося одне з вікон. Чоловіка, який сидів поруч із ним, затягнуло до отвору.
“Його голова і плечі стирчали з розбитого вікна”, — розповів один зі свідків грецькому телеканалу ERT.
Дружина пасажира близько п’яти хвилин тримала його за ноги, після чого інші пасажири допомогли затягнути чоловіка назад у салон. У цей час у літаку випали кисневі маски.
У Ryanair підтвердили, що рейс повернувся до Салонік через зміщення пасажирського вікна під час польоту. Літак приземлився нормально. Один пасажир отримав медичну допомогу на землі в Салоніках. Для інших пасажирів авіакомпанія організувала резервний літак до Меммінгена.
NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9— Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026
За відкритими даними польоту, Boeing повернувся до Салонік через одну годину і 14 хвилин після зльоту.
Постраждалим, як повідомляється, є 61-річний громадянин Сербії. За даними De Telegraaf, він отримав травму шиї, садна й опіки, був при свідомості, але перебував у стані шоку.
Також до лікарні доставили вагітну пасажирку. За даними місцевих медіа, вона почувається добре і вже залишила лікарню.
Грецькі медіа припускають, що вікно могло бути пошкоджене уламком, який відокремився від одного з двигунів літака, однак офіційно цю версію не підтверджували.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp