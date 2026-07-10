Голова була за бортом: пасажира Ryanair затягнуло у розбите вікно під час польоту

Під час рейсу Ryanair із грецьких Салонік до німецького Меммінгена в літаку розбилося пасажирське вікно. Чоловіка, який сидів поруч, затягнуло до отвору, і пасажирам довелося витягувати його назад у салон.

Про це пише Daily Mail.

Літак вилетів із Греції о 5:55 за місцевим часом. Невдовзі після зльоту, на висоті приблизно 20 000 футів, пасажири почули гучний удар. За словами свідків, після цього розбилося одне з вікон. Чоловіка, який сидів поруч із ним, затягнуло до отвору.

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“Його голова і плечі стирчали з розбитого вікна”, — розповів один зі свідків грецькому телеканалу ERT.

Дружина пасажира близько п’яти хвилин тримала його за ноги, після чого інші пасажири допомогли затягнути чоловіка назад у салон. У цей час у літаку випали кисневі маски.

У Ryanair підтвердили, що рейс повернувся до Салонік через зміщення пасажирського вікна під час польоту. Літак приземлився нормально. Один пасажир отримав медичну допомогу на землі в Салоніках. Для інших пасажирів авіакомпанія організувала резервний літак до Меммінгена.

NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026

За відкритими даними польоту, Boeing повернувся до Салонік через одну годину і 14 хвилин після зльоту.

Постраждалим, як повідомляється, є 61-річний громадянин Сербії. За даними De Telegraaf, він отримав травму шиї, садна й опіки, був при свідомості, але перебував у стані шоку.

Також до лікарні доставили вагітну пасажирку. За даними місцевих медіа, вона почувається добре і вже залишила лікарню.

Грецькі медіа припускають, що вікно могло бути пошкоджене уламком, який відокремився від одного з двигунів літака, однак офіційно цю версію не підтверджували.