        Суспільство

        Голова була за бортом: пасажира Ryanair затягнуло у розбите вікно під час польоту

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 19:22
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        Пасажир рейсу Ryanair / Скриншот
        Пасажир рейсу Ryanair / Скриншот

        Під час рейсу Ryanair із грецьких Салонік до німецького Меммінгена в літаку розбилося пасажирське вікно. Чоловіка, який сидів поруч, затягнуло до отвору, і пасажирам довелося витягувати його назад у салон.

        Про це пише Daily Mail.

        Літак вилетів із Греції о 5:55 за місцевим часом. Невдовзі після зльоту, на висоті приблизно 20 000 футів, пасажири почули гучний удар. За словами свідків, після цього розбилося одне з вікон. Чоловіка, який сидів поруч із ним, затягнуло до отвору.

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        “Його голова і плечі стирчали з розбитого вікна”, — розповів один зі свідків грецькому телеканалу ERT.

        Дружина пасажира близько п’яти хвилин тримала його за ноги, після чого інші пасажири допомогли затягнути чоловіка назад у салон. У цей час у літаку випали кисневі маски.

        У Ryanair підтвердили, що рейс повернувся до Салонік через зміщення пасажирського вікна під час польоту. Літак приземлився нормально. Один пасажир отримав медичну допомогу на землі в Салоніках. Для інших пасажирів авіакомпанія організувала резервний літак до Меммінгена.

        За відкритими даними польоту, Boeing повернувся до Салонік через одну годину і 14 хвилин після зльоту.

        Постраждалим, як повідомляється, є 61-річний громадянин Сербії. За даними De Telegraaf, він отримав травму шиї, садна й опіки, був при свідомості, але перебував у стані шоку.

        Також до лікарні доставили вагітну пасажирку. За даними місцевих медіа, вона почувається добре і вже залишила лікарню.

        Грецькі медіа припускають, що вікно могло бути пошкоджене уламком, який відокремився від одного з двигунів літака, однак офіційно цю версію не підтверджували.


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