У Німеччині пропонують повну заборону туристичних поїздок росіян до ЄС

Представники німецького консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) закликали повністю припинити видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії. Вони заявили, що відпочинок у країнах Євросоюзу є привілеєм, а не правом.

З відповідною заявою виступила фракція ХДС/ХСС у Європарламенті, опублікувавши допис у соцмережі X.

Представники ХДС/ХСС висловили обурення тим, що понад 500 тисяч громадян Росії провели свої відпустки в Європі минулого року.

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“Давно пора припинити видачу шенгенських туристичних віз російським відпочивальникам. Відпустка в ЄС — це привілей, а не право”, — йдеться у повідомленні.

Група ХДС/ХСС у Європарламенті входить до фракції «Європейської народної партії» та має 29 місць.

Ініціатива з’явилася на тлі пропозицій низки країн Євросоюзу щодо скорочення видачі віз громадянам Росії. На початку червня міністри 11 європейських держав направили листа голові європейської дипломатії Каї Каллас та єврокомісару з внутрішніх справ Магнусу Бруннеру із закликом посилити правила в’їзду для росіян.

Лист підписали представники Польщі, Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, а також Норвегії та Ісландії. Вони закликали Єврокомісію заборонити туристичні поїздки громадян РФ до країн ЄС.

У 2025 році держави Шенгенської зони видали громадянам Росії близько 630,6 тисячі віз усіх типів проти 552,6 тисячі роком раніше. Водночас кількість багаторазових віз продовжила скорочуватися: 175,9 тисячі проти 221,1 тисячі у попередньому році.

Найбільше віз росіянам у 2025 році видали Італія, Франція, Іспанія та Греція. Близько 77% усіх виданих віз були оформлені для туристичних поїздок.

Водночас усередині Євросоюзу зберігаються розбіжності щодо візової політики стосовно громадян РФ. Країни Балтії та Північної Європи виступають за подальше посилення обмежень, тоді як держави Південної Європи продовжують видавати візи.

Частина європейських посадовців вважає, що повна заборона туристичних поїздок може мати зворотний ефект, оскільки відвідування Європи дає росіянам можливість ознайомитися з життям поза межами російського інформаційного простору.