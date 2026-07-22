Сили ЄС затримали підсанкційний нафтовий танкер, пов’язаний із тіньовим флотом Росії

Сили Європейського Союзу 20 липня провели перевірку нафтового танкера MV South Star, який пов’язують із російським тіньовим флотом. Судно підозрюють у використанні фальшивого прапора з порушенням міжнародного морського права.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Операцію провели сили EUNAVFOR MED IRINI. Вони перевірили прапор, під яким ходить MV South Star.

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Каллас заявила, що незаконні перевезення допомагають підтримувати російську воєнну машину, тому ЄС доповнює санкційний тиск практичними діями на морі.

Цього тижня країни Євросоюзу також дозволили операції EU NAVFOR ATALANTA проводити аналогічні перевірки суден, які підозрюють у належності до російського тіньового флоту.

Місце проведення операції Каллас не назвала. За даними порталу “Мілітарний”, на сервісі Marine Traffic танкер востаннє фіксували поблизу узбережжя Тунісу, однак перевірка могла відбутися в іншому районі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, під час нафтового ембарго MV South Star використовували для експорту російських нафтопродуктів із портів Туапсе та Новоросійськ.

На порталі ГУР War Sanctions зазначено, що судно здійснює приховані операції біля російських портів у Чорному морі та на південь від Керченської протоки. Також танкер бере участь у перевалці російських нафтопродуктів у відкритому морі. MV South Star перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Швейцарії, України та Нової Зеландії.