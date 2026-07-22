Будинок Гітлера в Австрії став поліцейською дільницею

Будинок в австрійському місті Браунау-ам-Інн, де народився Адольф Гітлер, офіційно почав працювати як поліцейська дільниця. Уряд Австрії сподівається, що це не дозволить будівлі стати місцем паломництва неонацистів.

Про це повідомляє Reuters.

Після багаторічних суперечок Австрія примусово викупила будинок у 2017 році, а у 2019-му оголосила про його перебудову під поліцейську дільницю. Раніше будівля перебувала у приватній власності та використовувалася благодійною організацією для людей з інвалідністю.

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Біля будинку залишили камінь із концтабору Маутгаузен із написом “Ніколи знову фашизм”. На фасаді з’явився лише напис “Поліція”.

У МВС Австрії заявили, що метою було прибрати асоціації з Гітлером і позбавити будинок пов’язаної з ним містики. За часів нацистів там працював художній музей, хоча сам Гітлер прожив у будинку лише кілька тижнів після народження у 1889 році.

Водночас рішення розкритикував Маутгаузенський комітет. Там вважають, що поліцейська дільниця є недоречним використанням будівлі, а її перебудова не зменшить кількість неонацистів, які приїжджають до Браунау.