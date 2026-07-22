Драпатий очолив ЗСУ, Скибюк — Генштаб: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Олександра Сирського звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ, а Андрія Гнатова — з посади начальника Генерального штабу.
Відповідні документи опубліковано на сайті Президента України.
Згідно з указами від 22 липня, Олександра Сирського звільнено з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого.
Перед цим Драпатого звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.
Начальником Генерального штабу Збройних сил України призначено Ігоря Скибюка.
Відповідні кадрові рішення оформлені указами президента №627/2026, №628/2026, №629/2026, №630/2026 та №631/2026.