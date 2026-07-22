        Суспільство

        Драпатий очолив ЗСУ, Скибюк — Генштаб: Зеленський підписав укази

        Галина Шподарева
        22 Липня 2026 15:14
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        Володимир Зеленський та Михайло Драпатий / Фото архівне: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський та Михайло Драпатий / Фото архівне: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський підписав укази про кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Олександра Сирського звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ, а Андрія Гнатова — з посади начальника Генерального штабу.

        Відповідні документи опубліковано на сайті Президента України.

        Згідно з указами від 22 липня, Олександра Сирського звільнено з посади Головнокомандувача Збройних Сил України. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено Михайла Драпатого.

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        Перед цим Драпатого звільнили з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

        Начальником Генерального штабу Збройних сил України призначено Ігоря Скибюка.

        Відповідні кадрові рішення оформлені указами президента №627/2026, №628/2026, №629/2026, №630/2026 та №631/2026.


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