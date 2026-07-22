Із 1 вересня дітям до 15 років у Франції заборонять створювати акаунти в соцмережах

Французький парламент схвалив заборону доступу до соціальних мереж для дітей молодших 15 років. Обмеження підтримали обидві палати парламенту — Сенат і Національні збори.

Про це повідомляє Reuters.

Франція стала першою країною Європи, яка ухвалила таку заборону. Раніше подібні обмеження запровадила Австралія, де з грудня заборонено користування Facebook, Snapchat, TikTok і YouTube особам молодшим 16 років.

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«Франція прокладає шлях, ставши першою країною Європи, яка запровадила цифрове повноліття», — заявила молодша міністерка з питань штучного інтелекту Анн Ле Енанфф.

Президент Франції Еммануель Макрон прагне, щоб закон набув чинності до початку нового навчального року.

Згідно з новими правилами, з 1 вересня діти молодші 15 років не зможуть створювати облікові записи в соціальних мережах. Платформи матимуть ще чотири місяці, щоб закрити вже наявні акаунти таких користувачів.

Соціальні мережі також повинні будуть використовувати систему перевірки віку, схвалену французьким регулятором із захисту персональних даних.

Самі платформи переважно виступають проти загальних заборон і наголошують, що вже застосовують вікові обмеження та інші заходи для захисту неповнолітніх. Водночас компанії заявляють, що виконуватимуть вимоги урядів у разі ухвалення відповідних законів.

Європейська комісія також працює над власними правилами щодо соціальних мереж для захисту молоді. Вона має оцінити, чи відповідає французький закон чинному законодавству ЄС.

У квітні Макрон закликав молодь частіше відкладати телефони та читати, щоб стати відповідальнішими громадянами.

«Ми залишили вас у цих джунглях, і вони відібрали вашу увагу. Нам потрібно сповільнитися та допомогти вам стати дорослими, а передусім — громадянами», — сказав президент Франції.