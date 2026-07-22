Сирський після відставки заявив, що передає наступнику армію “в стані наступу”

Олександр Сирський заявив, що залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України та передає командування своєму наступнику. У прощальному зверненні генерал підбив підсумки служби й наголосив, що продовжить служити Україні незалежно від подальшого статусу.

Сирський нагадав, що бере участь у війні з 2014 року, а в лютому та березні 2022-го керував обороною Києва. Серед ключових операцій він також назвав звільнення Балаклії, Ізюма та Куп’янська під час наступу на Харківщині.

Посаду головнокомандувача ЗСУ Сирський обійняв 8 лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Одним із перших своїх рішень він назвав організований вихід українських підрозділів з Авдіївки, пояснивши його необхідністю зберегти життя військових.

Реклама

Реклама

У своїй заяві генерал також згадав зупинення російського наступу на Харківщині, дії на Сумському напрямку та Курську операцію.

За словами Сирського, метою операції в Курській області було зірвати підготовку наступу РФ на Суми й Харків, відтягнути російські підрозділи та поповнити обмінний фонд.

Окремо він назвав серед результатів свого командування створення Сил безпілотних систем, розвиток підрозділів дронів-перехоплювачів і перехід ЗСУ на корпусну структуру.

Сирський також заявив, що за 2026 рік під його командуванням українські військові звільнили 743 квадратні кілометри території.

«Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога», — заявив генерал.

Він висловив сподівання, що наступальні дії буде продовжено, та подякував солдатам, сержантам і офіцерам, з якими служив.

«Моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги», — наголосив Сирський.

Що відомо про зміну головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення Олександра Сирського 21 липня. Новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-майор Михайло Драпатий, який до цього командував Об’єднаними силами.

Зеленський заявив, що разом із Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначив оновлену конфігурацію Генерального штабу. Президент також повідомив, що далекобійні операції України та програма ударів по російських об’єктах мають продовжуватися.

Кадрова зміна відбулася після урядової перестановки та кількох днів протестів, учасники яких критикували звільнення міністра оборони Михайла Федорова й вимагали змін у військовому керівництві. Сам Федоров привітав призначення Драпатого, назвавши його «голосом змін».