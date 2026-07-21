Зеленський оголосив про звільнення Сирського та призначення Драпатого новим головкомом ЗСУ

Президент Володимир Зеленський визначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. Олександр Сирський має передати справи, а всі кадрові рішення планують формалізувати завтра.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 21 липня.

За словами президента, разом із Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою було визначено, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ.

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Зеленський відзначив результати Олександра Сирського під час захисту Києва, Харківської наступальної операції та Курської операції.

“Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд”, — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що обговорив із Сирським та Андрієм Гнатовим подальші формати служби і належну передачу справ.

За словами президента, метою залишається перемога над ворогом і створення таких умов на фронті та в тиску на Росію, які дозволять примусити її до миру.

“Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше”, — наголосив Зеленський.