Сирський уперше публічно відповів на заяви про конфлікт із Федоровим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не має політичних амбіцій і не перебуває у конфлікті з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він також висловився про застосування дронів, кадрові рішення, мобілізацію та фінансування виплат військовим.

Про це Олександр Сирський написав у колонці для “Мілітарного”.

“Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни”, — йдеться в публікації.

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Головнокомандувач назвав свої відносини з Федоровим робочими та зазначив, що різні позиції між Міністерством оборони і військовим командуванням є нормальними під час великої війни.

“Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією”, — наголосив Сирський.

Він відкинув звинувачення в тому, що нібито не підтримує розвиток безпілотних систем. Сирський нагадав, що саме він створив Сили безпілотних систем як окремий рід військ і подав президенту кандидатуру Роберта “Мадяра” Бровді на посаду командувача.

Водночас головком заявив, що дрони не можуть повністю замінити артилерію, міномети, ППО, засоби радіоелектронної боротьби та інше озброєння.

Окремо Сирський повідомив, що нові контракти, презентовані понад місяць тому, підписали близько 2000 військовослужбовців. За його словами, частину коштів із зарплат військових спрямували на закупівлю дронів, через що виникло питання фінансування виплат у другому півріччі.

“Зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави”, — заявив головнокомандувач.