Проїзд у Kyiv City Express подорожчає вдвічі: нові тарифи з 22 липня

З 22 липня вартість разової поїздки в Kyiv City Express зросте залежно від способу оплати до 30–37 грн. Усі чинні пільги для пасажирів збережуться.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Вартість квитка в застосунках Укрзалізниці та “Київ Цифровий” становитиме 30 грн. При оплаті через валідатори або термінали самообслуговування “Київ Цифровий” поїздка коштуватиме 34,20 грн.

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У терміналах самообслуговування Укрзалізниці квиток продаватимуть за 36,70 грн, а в касах або у роз’їзного касира у вагоні — за 37 грн.

“Ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва. При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі”, — йдеться в повідомленні.

Причиною перегляду тарифу назвали подорожчання утримання і ремонту поїздів, електроенергії та забезпечення перевезень. У компанії підкреслили, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці перевезення пільгових категорій, а від початку 2026 року заборгованість перевищила 10 млн грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються електричкою, планують запровадити проїзні абонементи. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.