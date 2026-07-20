Сили безпілотних систем знищили восьми елементів російської ППО: відео

У ніч проти 20 липня підрозділи Сил безпілотних систем знищили вісім елементів російської протиповітряної оборони. Шість цілей розташовувалися у Краснодарському краї РФ, ще дві — на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

У районі Єйська Краснодарського краю було знищено зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, радіолокаційні станції “Каста-2Е2” і “Гамма-С1М”, а також дві РЛС “Небо-СВ”.

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У районі Приморсько-Ахтарська знищено радіолокаційну станцію “Небо-У”.

На тимчасово окупованій території Запорізької області в районі Зеленополя знищено ЗРК “Бук-М1”, а біля Данило-Іванівки — радіолокаційну станцію.

Операцію провели підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.