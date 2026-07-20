        Події

        Сили безпілотних систем знищили восьми елементів російської ППО: відео

        Галина Шподарева
        20 Липня 2026 16:39
        читать на русском →
        ЗРК "Тор-М2" / Скриншот
        ЗРК "Тор-М2" / Скриншот

        У ніч проти 20 липня підрозділи Сил безпілотних систем знищили вісім елементів російської протиповітряної оборони. Шість цілей розташовувалися у Краснодарському краї РФ, ще дві — на тимчасово окупованій території Запорізької області.

        Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

        У районі Єйська Краснодарського краю було знищено зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, радіолокаційні станції “Каста-2Е2” і “Гамма-С1М”, а також дві РЛС “Небо-СВ”.

        Реклама
        Реклама

        У районі Приморсько-Ахтарська знищено радіолокаційну станцію “Небо-У”.

        На тимчасово окупованій території Запорізької області в районі Зеленополя знищено ЗРК “Бук-М1”, а біля Данило-Іванівки — радіолокаційну станцію.

        Операцію провели підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov