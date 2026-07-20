Безшумний робот із гранатометом: Міноборони допустило до використання НРК “Змій міні ударний”

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс “Змій міні ударний”. Він призначений для розвідки, спостереження за полем бою, вогневої підтримки та знищення піхоти й бронетехніки противника.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

“Змій міні ударний” є новою розробкою українського виробника, який кілька років виготовляє наземні роботизовані комплекси. Деякі його моделі вже використовують Сили оборони.

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Наземний дрон створювали спільно з інженерами однієї з бойових бригад. Під час розробки врахували досвід понад чотирьох років війни та результати застосування роботизованих комплексів на полі бою.

“Змій міні ударний” має такі переваги:

швидкісне колісне шасі з підвищеними позашляховими можливостями;

безшумний високопродуктивний електричний двигун;

малий час розгортання/згортання комплексу;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

денні та тепловізійні камери спостереження;

малі габарити;

мала маса.

Платформа має колісне шасі з підвищеною прохідністю, безшумний електричний двигун, денні й тепловізійні камери, значний запас ходу та тривалий час автономної роботи. Комплекс також відрізняється малими габаритами й масою та не потребує додаткового обладнання для транспортування.

“Змій міні ударний” поміщається у багажник мікроавтобуса, автомобільний причіп або кузов пікапа.

Робот оснащений бойовим модулем із гранатометом МК19, який дає змогу вести точний вогонь із закритих позицій. На платформу також можна встановити інший бойовий модуль із піхотним озброєнням.