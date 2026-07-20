Ракетний удар по Одеському району: постраждали дві жінки та однорічна дитина

Удень 20 липня російські війська завдали ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Одеського району. Постраждали троє людей, зокрема маленька дитина.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Унаслідок російської ракетної атаки на Одеський район постраждали троє людей — дівчинка віком 1 рік і 10 місяців, а також жінки віком 71 та 86 років.

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Пошкоджено сонячні панелі одного з підприємств, паркани, вікна та дахи будинків, а також легковий автомобіль. Господарські приміщення зруйновано.

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.