Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: двоє загиблих і десятеро поранених

Унаслідок нічних російських ударів по Краматорську загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Одна з дев’яти керованих авіабомб влучила безпосередньо у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Нічний удар по Краматорську: пошкоджено будинки та медзаклади / Фото: Донецька ОВА

За його словами, серед ночі російські війська скинули на місто дев’ять керованих авіабомб.

Реклама

Реклама

Одна з них влучила у багатоповерхівку. Загалом унаслідок ударів пошкоджено дев’ять багатоповерхових будинків і три медичні заклади.

Філашкін наголосив, що атака сталася вночі, коли люди перебували у власних квартирах і спали.

«Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», — заявив очільник ОВА.

Він також наголосив, що за кожне забране життя буде відплата.