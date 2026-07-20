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        Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: двоє загиблих і десятеро поранених

        Сергій Бордовський
        20 Липня 2026 12:59
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        Унаслідок нічних російських ударів по Краматорську загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Одна з дев’яти керованих авіабомб влучила безпосередньо у багатоповерховий будинок.

        Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

        Нічний удар по Краматорську: пошкоджено будинки та медзаклади / Фото: Донецька ОВА

        За його словами, серед ночі російські війська скинули на місто дев’ять керованих авіабомб.

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        Одна з них влучила у багатоповерхівку. Загалом унаслідок ударів пошкоджено дев’ять багатоповерхових будинків і три медичні заклади.

        Філашкін наголосив, що атака сталася вночі, коли люди перебували у власних квартирах і спали.

        «Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», — заявив очільник ОВА.

        Він також наголосив, що за кожне забране життя буде відплата.


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