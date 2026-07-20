Росія скинула дев’ять авіабомб на Краматорськ: двоє загиблих і десятеро поранених

Унаслідок нічних російських ударів по Краматорську загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранення. Одна з дев’яти керованих авіабомб влучила безпосередньо у багатоповерховий будинок.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, серед ночі російські війська скинули на місто дев’ять керованих авіабомб.
Одна з них влучила у багатоповерхівку. Загалом унаслідок ударів пошкоджено дев’ять багатоповерхових будинків і три медичні заклади.
Філашкін наголосив, що атака сталася вночі, коли люди перебували у власних квартирах і спали.
«Це цинічне полювання на мирних жителів, єдина мета якого — вбити якомога більше українців і посіяти страх», — заявив очільник ОВА.
Він також наголосив, що за кожне забране життя буде відплата.