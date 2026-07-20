Хотів передати РФ позивні та місця базування ЗСУ: подробиці затримання дезертира

Служба безпеки України затримала у Дніпропетровській області мобілізованого із Запоріжжя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, чоловік самовільно залишив військову частину та збирав розвідувальну інформацію про Сили оборони.

Про це повідомила СБУ.

СБУ затримала дезертира, який шпигував для РФ на Дніпропетровщині / Фото: СБУ

За матеріалами справи, російські спецслужби найбільше цікавили пункти базування українських військ у прифронтових районах. Отримані дані планували використати для підготовки нових і коригування повторних ударів по східних та південних регіонах України.

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Також агент мав зібрати персональні дані командирів підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на передовій. Йшлося, зокрема, про місця тимчасового перебування військових, їхні позивні та пункти базування підлеглого особового складу.

У СБУ зазначили, що ці відомості російська сторона могла використати для підготовки терактів і диверсій проти Сил оборони.

Для виконання завдання підозрюваний намагався передати інформацію про свою військову частину та суміжні підрозділи українських військ.

Співробітники СБУ завчасно викрили його діяльність, задокументували шпигунську активність і затримали чоловіка.

За даними слідства, російські спецслужбісти завербували мобілізованого через його матір. Вона контактувала зі знайомими, які проживають на тимчасово окупованій частині Запорізької області та працюють на російську сторону.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.