У неділю, 19 липня, російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу GOLDEN LEO, який із вантажем кукурудзи виходив з українського порту поблизу Одеси. За останніми даними, загинули шестеро моряків, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ та міністр відновлення, інфраструктури і транспорту України Микола Калашник.



РФ завдала удару по іноземному судну біля України / Фото: ВМС ЗСУ

Судно під прапором Гвінеї-Бісау, власником якого є турецька компанія, атакували трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69. Влучання припало в район правого борту надбудови, після чого на суховантажі виникла пожежа.

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На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман.

Восьмох членів екіпажу вдалося врятувати. Двоє з них зазнали поранень, евакуйованих доправили до однієї з лікарень Одеси.

Спочатку ВМС повідомляли про п’ятьох загиблих і п’ятьох членів екіпажу, доля яких залишалася невідомою. Згодом Калашник уточнив, що кількість загиблих зросла до шести, а четверо людей вважаються зниклими безвісти.

До рятувальної операції залучили підрозділи ВМС ЗСУ та Морської пошуково-рятувальної служби. Пошуки зниклих тривають, технічний стан судна уточнюється.

У ВМС назвали атаку цілеспрямованим ударом по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором та актом терору проти мирного судноплавства. Калашник заявив, що удар також становить загрозу міжнародному судноплавству й глобальній продовольчій безпеці.