Полковник Андрій Крока став новим командиром 155-ї ОМБр

У 155-й окремій механізованій бригаді відбулася урочиста церемонія вручення Бойового Прапора. Його отримав командир бригади полковник Андрій Крока, повідомляється на Facebook-сторінці 155-ї ОМБр.

Бойовий Прапор вручив заступник командира 21-го армійського корпусу з психологічної підтримки персоналу полковник Дмитро Дрозденко.

У бригаді назвали цю подію важливою сторінкою повернення ідентичності лицарів Королівської Лілії, яка увійде в історичний літопис 155-ї ОМБр.

Реклама

Реклама

«Для мене велика честь прийняти Бойовий Прапор 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Цей стяг символізує вашу стійкість, мужність та незламність», — звернувся до особового складу Андрій Крока.

Він зазначив, що, попри випробування та тяжкі бої на Покровському напрямку, бригада продовжує боротися, захищати Україну та наближати перемогу.

Під час церемонії військовослужбовців бригади також нагородили державними та відомчими відзнаками за мужність, героїзм, вірність присязі та виконання військового обов’язку.

Бійці отримали нагрудні знаки «За зразкову службу», медалі «Хрест доблесті», «Захиснику України» та «Хрест Сухопутних військ».

Комбрига Кроку призначили на тлі гучного кримінального провадження проти його попередника. Станіслав Лучанов очолив 155 ОМБр у лютому 2026 року, а наприкінці червня дев’ятьох бійців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних братів із села Калинівка на Київщині. Сам Лучанов після цього самовільно залишив службу й кілька днів переховувався.

13 липня екскомбрига затримали в Києві — про це особисто повідомив президент Володимир Зеленський. Слідство встановило, що братів вивезли на полігон під Полтавою й убили, а ймовірною причиною конфлікту стали скарги дружини Лучанова на шум від мотоциклів братів. Суд обрав Лучанову запобіжний захід — сам він своєї вини не визнає.

Це вже другий поспіль комбриг 155-ї бригади, який опинився в центрі кримінальної справи: ще в січні 2025 року під варту відправили її першого командира Дмитра Рюмшина, якого підозрювали в тому, що він дозволив підлеглим самовільно залишати частину.