“Одіссея” Нолана може зібрати понад $257 млн за перший вікенд

Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» прямує до касових зборів понад $120 млн у Північній Америці за перший вікенд. Це може стати найкращим стартом серед ігрових фільмів 2026 року.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У п’ятницю екранізація давньогрецького міфу з Меттом Деймоном у головній ролі зібрала $51,2 млн у 3900 кінотеатрах Північної Америки, включно з попередніми показами у четвер.

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Глядачі оцінили фільм на A за шкалою CinemaScore. Очікується, що за дебютний вікенд картина заробить понад $120 млн.

Вище у 2026 році стартували лише анімаційні фільми «Історія іграшок 5» із результатом $159 млн та «Супер Маріо: Галактичне кіно» зі $131 млн.

«Одіссея» також може показати найкращий старт року серед фільмів із рейтингом R і встановити рекорд Universal за зборами такого фільму в перший вікенд.

Загальносвітові збори картини за стартові вихідні можуть сягнути $257,8 млн. Із них $137,3 млн очікують від 73 міжнародних ринків.

Результати перевищили початкові прогнози студії. Universal розраховувала на стартові збори у Північній Америці на рівні від $85 млн до $100 млн.

Виробничий бюджет «Одіссеї» становив $250 млн.

Метт Деймон зіграв Одіссея, який після Троянської війни намагається повернутися додому, відновити владу царя Ітаки та возз’єднатися з дружиною Пенелопою, роль якої виконала Енн Гетевей.

У фільмі також знялися Том Голланд, Роберт Паттінсон, Лупіта Ніонго, Зендея та Шарліз Терон. Продюсерами виступили Нолан і Емма Томас.

«Одіссея» стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на камери IMAX. Преміальні формати користуються значним попитом, а в 25 кінотеатрах США картину демонструють на 70-міліметровій плівці IMAX.

Очікується, що IMAX-прокат у Північній Америці принесе близько $30 млн, або чверть усіх внутрішніх зборів. Ще $22 млн можуть забезпечити міжнародні покази у цьому форматі.

За стартовими зборами у Північній Америці «Одіссея» може посісти третє місце у кар’єрі Нолана та стати його найуспішнішим фільмом поза франшизою про Бетмена.

Вищі показники мали «Темний лицар: Відродження легенди», який у 2012 році стартував зі $160 млн, і «Темний лицар», що у 2008 році зібрав $158 млн.

Водночас «Одіссея» може встановити особистий рекорд Нолана за світовими зборами у перший вікенд, перевершивши результат «Темного лицаря: Відродження легенди» у $249 млн.

Попередній фільм режисера «Оппенгеймер» у 2023 році стартував у Північній Америці з $82,4 млн, зібрав у світі $975 млн і здобув сім премій «Оскар», зокрема за найкращий фільм і режисуру.

«Одіссея» отримала 95% позитивних рецензій критиків на Rotten Tomatoes — це найкращий показник у кар’єрі Нолана. Глядацький рейтинг картини становить 97%.

Друге місце у прокаті, за прогнозами, посяде ігровий фільм Disney «Моана», який у свій другий вікенд може зібрати близько $19 млн.

За третю позицію змагаються «Міньйони та монстри» і «Історія іграшок 5». П’ятірку лідерів має замкнути фільм жахів «Зловісні мерці: Полум’я».