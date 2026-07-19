У Києві знову анонсували акцію з вимогою відставки Сирського

Ветеран ЗСУ Дмитро Козятинський знову закликав вийти на площу Івана Франка у Києві з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та призначити Федорова міністром оборони. Акцію анонсували на неділю, 19 липня, о 20:00.

Про це Козятинський написав у своєму дописі.

Він заявив, що після розмов президента із Федоровим і Сирським досі немає конкретних рішень.

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«Нам потрібні рішення та дії, а не слова. Сирського необхідно терміново звільнити з посади», — написав Козятинський.

Він закликав людей знову зібратися на площі Івана Франка у Києві, а також на центральних площах інших міст. Серед вимог акції він назвав звільнення Сирського та повернення Федорова.

На тлі акцій із вимогою відставки головнокомандувача ЗСУ командувачі Військово-морських і Десантно-штурмових військ опублікували дописи на підтримку військового керівництва.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа заявив, що сумніви у Збройних силах під час війни є неприпустимими, а оцінювати роботу Сирського, на його думку, має право лише президент Володимир Зеленський.

Він також назвав публічну критику військового керівництва «підбуренням людей», яке, за його словами, розколює суспільство і грає на користь Росії.

Командувач ДШВ Олег Апостол написав, що критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою. Водночас він заявив, що люди, які не віддавали бойових наказів, не мають морального права «огульно засуджувати» найвище військове командування.

Тим часом військові почали відмовлятися від нагород за підписом Сирського.