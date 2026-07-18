The Guardian: звільнення Федорова оголило проблеми в керівництві Зеленського

Раптове звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони оголило ширші проблеми в керівництві президента Володимира Зеленського. Рішення викликало здивування серед європейських посадовців, обурення в Україні та протести.

Про це йдеться у статті старшого міжнародного кореспондента The Guardian Пітера Бомонта.

Федоров, якому 35 років, очолив Міністерство оборони в січні. Його вважали одним із головних прихильників технологічного переосмислення війни та розвитку українських безпілотних і ракетних програм.

Реклама

Реклама

На посаді він намагався впорядкувати військові закупівлі, запровадити конкурентні тендери, скоротити можливості для корупції та знайти рішення проблем із мобілізацією і підготовкою військових.

Ще під час роботи міністром цифрової трансформації Федоров став одним із ключових рушіїв української програми дронів. Його підхід ґрунтувався на аналізі даних і підтримці тих рішень, які демонстрували результат.

Водночас його стиль роботи та наполягання на реформах викликали роздратування серед частини старших офіцерів.

У матеріалі протиставляються два підходи до ведення війни. Федоров робив ставку на технології, гнучкість і асиметричні рішення, тоді як головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського описано як представника старої військової школи, схильного до жорсткого контролю та війни на виснаження.

Конфлікт між ними поступово загострився. Федоров просив Зеленського замінити Сирського, але президент відмовився.

Після звільнення ексміністр заявив, що погодився працювати з головнокомандувачем, однак його ініціативи почали блокувати.

«Замість того щоб знайти спосіб асиметрично перемогти Росію, він знайшов спосіб розколоти нашу країну», — сказав Федоров про Сирського.

Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що не хоче обирати між сторонами конфлікту та прагне єдності. Пітер Бомонт назвав таке пояснення непереконливим.

Відставка також породила припущення, що оточення президента знову усунуло популярного посадовця, якого могли сприймати як потенційного політичного конкурента.

Kyiv Independent у своїй редакційній статті охарактеризував рішення як вибір на користь старого військового підходу замість технологічних реформ.

Після звільнення Федорова протести тривали другий день. Його наступник стане вже п’ятим міністром оборони за п’ять років.

Ситуація вкотре поставила питання про здатність Зеленського сформувати й утримати згуртовану команду високопосадовців та забезпечити послідовність управління під час війни.

Водночас призначення Євгенія Хмари виконувачем обов’язків міністра оборони може свідчити, що курс на технології, безпілотники та далекобійні удари буде збережено.

Хмара раніше очолював спецпідрозділ СБУ «Альфа», який активно брав участь в операціях із застосуванням дронів. Зеленський заявив, що очікує від нього продовження частини реформ, започаткованих Федоровим.