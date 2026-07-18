Міністр оборони Польщі прокоментував заяви Зеленського про Волинську трагедію

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кожна декларація, яка наближає до розв’язання складних питань між Польщею та Україною, заслуговує на увагу. Він висловив сподівання, що заяви президента Володимира Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій і діалогу перетворяться на конкретні кроки.

Про це Косіняк-Камиш написав у соцмережі X.

За словами польського міністра, саме такого напрямку Варшава домагалася раніше.

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«Розраховую, що заяви Володимира Зеленського щодо відкриття архівів, ексгумацій і діалогу перетворяться на конкретику. Це напрямок, якого ми добивалися», — зазначив він.

Косіняк-Камиш додав, що Польща від самого початку виступала за діалог і збереження пам’яті про жертв Волинської трагедії.

Водночас він наголосив, що Польща та Україна мають спільного ворога — Росію.

«Саме там міститься загроза для нашого порядку. Сварка між нашими народами відповідає інтересам Кремля», — заявив польський міністр.

Раніше на заяви Зеленського відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він привітав слова та рішення українського президента щодо відновлення польсько-українських відносин на основі взаємної поваги та історичної правди.

Туск також заявив, що Польща готова до діалогу з Україною.