Оністрата перевели до 17-го армійського корпусу папероводом: він подав рапорт на звільнення

Старший офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник підрозділу БПЛА «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат написав рапорт на звільнення з військової служби. За його словами, таке рішення він ухвалив після чергового переведення — цього разу до 17-го армійського корпусу.

Про це Оністрат повідомив у коментарі «Українській правді» та у своїх соціальних мережах.

За словами військового, ввечері йому зателефонував керівник і повідомив про отримання копії наказу щодо переведення.

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«Прийшла копія наказу про переведення мене в 17-й корпус — головним папероводом», — заявив Оністрат.

Він припустив, що рішення могло бути пов’язане з його підтримкою виробника безпілотників «Вирій» або з дописами на підтримку Михайла Федорова. Водночас Оністрат наголосив, що точної причини не знає.

Офіцер заявив, що оформив рапорт на звільнення через застосунок «Армія+» за 32 хвилини, оскільки необхідні документи вже були підготовлені раніше.

За словами Оністрата, вперше він готував документи на звільнення після того, як колишній командир 68-ї окремої єгерської бригади Олексій Шум забрав у нього сформований колектив роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Тоді, як стверджує військовий, перевестися йому допоміг Михайло Федоров, який звернувся до тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Хто такий Андрій Оністрат

До повномасштабної війни Андрій Оністрат був відомий як бізнесмен, банкір, спортсмен і віцепрезидент Федерації триатлону України. Із серпня 2022 року він проходить військову службу: спочатку служив у спецпідрозділі СБУ «Альфа», а у квітні 2023 року перевівся до 68-ї окремої єгерської бригади.

У 68-й бригаді Оністрат очолював роту ударних безпілотників «Шершні Довбуша» та був одним із засновників цього підрозділу.

До бригади він перевівся, зокрема, щоб служити разом із сином Остапом. У червні 2023 року Остап Оністрат, який був оператором ударних БПЛА, загинув на фронті.