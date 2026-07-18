У Резерв+ можливі тимчасові збої: Міноборони назвало дати

З 18 до 22 липня в застосунку Резерв+ можливі короткострокові відключення сервісів через проведення технічних робіт. Переважно вони відбуватимуться вночі.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві рекомендували завчасно подбати про фізичну копію військово-облікового документа та завантажити його PDF-версію.

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Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути значок «+» і вибрати пункт «Завантажити PDF».

За можливості у Міноборони також радять роздрукувати документ і мати його при собі під час технічних робіт.