СБУ відновила видалене відео замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако

Фахівці Служби безпеки України відновили видалений запис із камери, яка зафіксувала момент замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його близьких у Монако. За даними слідства, виконавці заздалегідь встановили камеру біля місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення.

Про нові докази у справі повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, зараз активно тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на отримання нових доказів і встановлення всіх причетних.

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«Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити», — зазначив Кравченко.

Йдеться про запис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік від місця злочину. За версією слідства, вона мала зафіксувати виконання замовлення.

Попри видалення запису, спеціалісти СБУ змогли його відновити. На оприлюднених кадрах видно, як троє людей піднімаються сходами, після чого стається вибух. Згодом людина, яка проходила повз, забирає камеру та тікає.

Кравченко повідомив, що слідчі встановлюють усі обставини злочину та роль кожного причетного.

Що відомо про замах у Монако

Вибух стався 29 червня біля входу до житлового будинку в Монако. Внаслідок атаки серйозних поранень зазнали Вадим Єрмолаєв, його партнерка та син. Сам бізнесмен перебуває під українськими санкціями з 2023 року.

Правоохоронці Монако заявляли, що вибуховий пристрій привели в дію дистанційно. Складність бомби та спосіб організації атаки, за оцінкою слідства, свідчили, що людина, яка її встановила, могла мати спільників. Мотив злочину офіційно не встановлений.

Головною підозрюваною у встановленні вибухівки стала 39-річна громадянка України Анастасія Березовська. Інтерпол оголосив її в розшук за підозрою у замаху на вбивство, встановленні вибухового пристрою у громадському місці та участі у злочинній змові.

Слідчі встановили, що жінка могла маскуватися під чоловіка. Її маршрут після вибуху пролягав через Францію, Італію та інші європейські країни.

Підозрювану знайшли вбитою під Києвом

Згодом тіло Березовської з вогнепальними пораненнями знайшли в Україні. За підозрою в її вбивстві затримали двох чоловіків — чинного співробітника Головного управління розвідки та колишнього правоохоронця. Суд відправив їх під варту без права внесення застави.

Українське слідство перевіряє можливу причетність затриманих і до самого замаху в Монако. За даними правоохоронців, вони неодноразово переказували гроші на банківські та криптовалютні рахунки Березовської.

Офіс генерального прокурора України та правоохоронні органи Монако обмінюються матеріалами розслідування. Кравченко також виступив за якнайшвидше створення міжнародної слідчої групи.