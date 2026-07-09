Суд взяв під варту співробітника ГУР у справі про вбивство Анастасії Березовської

Печерський районний суд Києва 9 липня взяв під варту співробітника Головного управління розвідки Міноборони Владислава Реута без права внесення застави. Його підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. Про це повідомляє Суспільне із зали суду.

У справі про вбивство Березовської, окрім Реута, є ще один підозрюваний, — експоліцейський Віталій Жикович. Його ім’я перед судовим засіданням про обрання запобіжного заходу працівнику ГУР МО назвав адвокат Анатолій Іванов.

За його словами, Жикович у 2014 році був у “Правому Секторі”, а у 2022-му добровільно долучився до тероборони, потім служив у СБУ, але згодом був звільнений. Іванов зауважив, що його підзахисний своєї провини не визнає.

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За даними слідства, саме Березовська встановила вибухівку біля одного з будинків у Монако, внаслідок чого було поранено трьох людей, серед яких підсанкційний бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Після цього жінка повернулася в Україну, де згодом її знайшли мертвою.

Як заявив Суспільному адвокат іншого підозрюваного Віталія Жиковича, Реут — чинний співробітник ГУР. За словами адвоката, матеріали справи свідчать, що спочатку Реут зізнався у вбивстві Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович.

Сторона захисту говорить про те, що Реут обмовив себе через відчуття небезпеки своєму життю і загрози від іншого фігуранта.

Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух біля житлового будинку на кордоні з Францією. Унаслідок вибуху постраждали троє членів однієї української родини. За даними медіа, йдеться про Вадима Єрмолаєва та його близьких.

ЗМІ також писали, що одна з постраждалих жінок унаслідок поранень зазнала ампутації обох ніг.

На відео з камер спостереження видно, як підозрюваний у скоєнні теракту кидає рюкзак перед дверима будинку. Його розшукують. Нині вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

Прем’єр-міністр Монако Крістоф Мірман заявив, що йдеться про спланований напад і теракт. За його словами, вибухівка могла містити болти й металеві деталі.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що у Монако внаслідок вибуху постраждали троє членів однієї родини українського походження, двоє з яких перебувають у вкрай важкому стані. Українські дипломати з посольства у Франції перебувають на місці події.

Генпрокурор Монако Стефан Тібо заявив, що вибух, унаслідок якого постраждали члени однієї родини українського походження, кваліфіковано як замах на вбивство.

Офіс Генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом закінченого замовного замаху на умисне вбивство трьох осіб української родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

Згодом стало відомо, що під Києвом знайшли тіло громадянки України Анастасії Березовської, яку підозрювали у здійсненні замаху на Єрмолаєва.

Правоохоронці затримали співробітника ГУР та колишнього військового за підозрою у вбивстві жінки. Їм повідомили про підозри.