У виробника бойових дронів вимагали 100 тисяч євро

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили посадовицю Торгово-промислової палати України на вимаганні 100 тисяч євро у виробника українських бойових дронів. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до схеми була причетна радниця з правових питань ТПП України та її син. Їх затримали за результатами комплексних заходів Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та Офісу Генпрокурора.

СБУ затримала радницю Торгово-промислової палати у справі про хабар від виробника дронів / Фото: СБУ

Як встановило розслідування, фігуранти вимагали хабар від представника оборонної компанії за підготовку експертних висновків, які мали допомогти підприємству уникнути штрафних санкцій.

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У червні 2026 року у складських приміщеннях підрядника сталася пожежа через повітряну атаку росіян. Надзвичайна подія поставила під загрозу своєчасне виконання оборонного замовлення на виробництво і постачання бойових дронів.

Щоб підтвердити нештатну ситуацію та уникнути штрафів, компанія звернулася до Торгово-промислової палати України за відповідним висновком.

За даними СБУ, радниця з правових питань ТППУ штучно затягувала розгляд заяви та вимагала гроші за підготовку позитивного висновку, який мав підтвердити неможливість своєчасного виконання контракту.

До незаконної діяльності посадовиця залучила свого сина. Він мав бути посередником для зустрічей із підрядниками та передачі хабаря.

Правоохоронці поетапно задокументували дії фігурантів і затримали посередника “на гарячому” під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 50 тисяч євро.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили докази протиправних дій.

Посадовиці ТПП України та її спільнику повідомили про підозру за статтею про підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до оборудки під час виконання оборонного замовлення.