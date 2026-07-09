На Харківщині троє загиблих і 50 постраждалих після ударів РФ

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 50 постраждали, серед них четверо дітей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули чоловік і жінка приблизно 60 років. Поранення дістали 44 людини, зокрема хлопці 17, 16 і 3 років, а також 12-річна дівчинка.

У селищі Шевченкове постраждали чоловіки 48 і 56 років та 22-річна жінка. У Лозовій поранення отримали чоловіки 42 і 52 років. На трасі між селами Гусинка та Просянка Кіндрашівської громади постраждав 67-річний чоловік. У селі Цупівка Дергачівської громади загинула 57-річна жінка.

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Також медики надали допомогу 56-річній жінці і 52-річному чоловіку, які 7 липня постраждали внаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади, а також 65-річній жінці, яка 24 червня постраждала від обстрілу в селі Охримівка Вовчанської громади.

Російські війська атакували БпЛА і ракетами Київський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.

За даними ОВА, по Харківщині застосували 3 ракети, 1 КАБ, 1 БпЛА типу “Ланцет”, 3 БпЛА типу “Молнія”, 8 fpv-дронів і 23 БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено 2 АЗС, 2 багатоквартирні будинки, 4 автомобілі, господарчу споруду, 3 приватні будинки, освітній заклад і СТО.

У Богодухівському районі пошкоджено освітній заклад у Богодухові. У Куп’янському районі пошкоджено 2 автомобілі в селі Гусинка та селищі Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Погонівка. У Харківському районі пошкоджено нежитлову будівлю та ремонтний ангар автомобілів у селі Кулиничі.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру та електромережі в Лозовій. У Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки в селищі Білий Колодязь.