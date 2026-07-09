У РФ дрони атакували ще одну нафтобазу

У ніч проти 9 липня жителі Ставропольського краю РФ повідомляли про вибухи. За даними OSINT-аналізу кадрів очевидців, дрони атакували нафтобазу у Михайловську, після чого на об’єкті виникла пожежа. Про це повідомляє ASTRA.

Йдеться про нафтобазу в Михайловську Шпаковського округу Ставропольського краю. Вона належить до мережі ТОВ “ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт”.

Це 100% дочірнє збутове підприємство російського ПАТ “ЛУКОЙЛ”, яке займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази і мережу АЗС на півдні та в центрі Росії.

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Губернатор регіону підтвердив атаку на Ставропольський край і пожежу на “території промислового об’єкта”. За його словами, у районі Ставрополя відбивали атаку безпілотників.

Він заявив, що в крайовому центрі зафіксовано падіння уламків у районі вулиці Коломійцева. За оперативними даними, руйнувань і постраждалих там немає, на місці працюють екстрені служби.

Також, за словами губернатора, внаслідок нальоту сталося займання на території промислового об’єкта у хуторі В’язники Шпаковського округу. Там працюють пожежники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Губернатор заявив, що загрози життю і здоров’ю людей немає, а ризиків поширення вогню на житлові будинки не зафіксовано.