        Події

        У РФ дрони атакували ще одну нафтобазу

        Віктор Алєксєєв
        9 Липня 2026 07:40
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        У Ставропольському краї дрони атакували нафтобазу «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»⁠ / Фото: соцмережі
        У Ставропольському краї дрони атакували нафтобазу «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»⁠ / Фото: соцмережі

        У ніч проти 9 липня жителі Ставропольського краю РФ повідомляли про вибухи. За даними OSINT-аналізу кадрів очевидців, дрони атакували нафтобазу у Михайловську, після чого на об’єкті виникла пожежа. Про це повідомляє ASTRA.

        Йдеться про нафтобазу в Михайловську Шпаковського округу Ставропольського краю. Вона належить до мережі ТОВ “ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт”.

        Це 100% дочірнє збутове підприємство російського ПАТ “ЛУКОЙЛ”, яке займається зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів через нафтобази і мережу АЗС на півдні та в центрі Росії.

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        Губернатор регіону підтвердив атаку на Ставропольський край і пожежу на “території промислового об’єкта”. За його словами, у районі Ставрополя відбивали атаку безпілотників.

        Він заявив, що в крайовому центрі зафіксовано падіння уламків у районі вулиці Коломійцева. За оперативними даними, руйнувань і постраждалих там немає, на місці працюють екстрені служби.

        Також, за словами губернатора, внаслідок нальоту сталося займання на території промислового об’єкта у хуторі В’язники Шпаковського округу. Там працюють пожежники.

        За попередньою інформацією, постраждалих немає. Губернатор заявив, що загрози життю і здоров’ю людей немає, а ризиків поширення вогню на житлові будинки не зафіксовано.


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