Вісім танкерів РФ за одну ніч: Бровді заявив про удар по тіньовому флоту Росії

У ніч на 7 липня пілоти “Кайрос” 414-ї окремої бригади “Птахи Мадяра” уразили вісім танкерів тіньового флоту Росії. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, удар відбувся в межах “битви за бензин для Криму” в Азовському морі.

Бровді заявив, що під час нічного повітряного морського бою було уражено “косяк” із восьми танкерів з паливом, один суховантаж і один пором.

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За словами командувача СБС, танкери зазнали пошкоджень і горять.

За ніч уражено 8 танкерів тіньового флоту РФ: Венера-3, Санар-1, Санар-17, Климена, Теті, Алексей Саврасов, Пенелопа, останній — зʼясовується.

«Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває. Повітряний морський бій вночі 7 липня вийшов на промисловий рівень лову: косяк з 8… pic.twitter.com/N49sVowOho — Центр журналістських розслідувань (@InvestigatorUa) July 7, 2026

Він також повідомив, що всі танкери ідентифіковані та перебувають під міжнародними санкціями. Йдеться про судна дедвейтом по 7000 тонн, довжиною по 140 метрів, 2006–2012 років побудови.

Серед уражених танкерів Бровді назвав “Венера-3”, “Санар-1”, “Санар-17”, “Климена”, “Теті”, “Алексей Саврасов” і “Пенелопа”. Назву ще одного судна встановлюють.

Крім того, за словами командувача СБС, протягом ночі 7 липня в оперативній глибині противника на тимчасово окупованих територіях “Птахи” Сил безпілотних систем результативно відпрацювали 58 законних військових цілей.

Бровді також заявив, що цієї ночі були уражені енерговузли та логістика в Криму, а деталі щодо цих ударів повідомлять пізніше.