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        У Твері після атаки БПЛА загорілася нафтобаза

        Віктор Алєксєєв
        9 Липня 2026 07:31
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        У Твері атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт" / Фото: x.com/Kuznecova_TA
        У Твері атакували нафтобазу "Тверьнефтепродукт" / Фото: x.com/Kuznecova_TA

        У ніч проти 9 липня жителі Тверської області РФ повідомляли про вибухи. У Твері після атаки виникла пожежа, а OSINT-аналіз кадрів очевидців вказує на займання нафтобази “Тверьнефтепродукт”. Про це повідомляє ASTRA.

        Після аналізу відео та фото від очевидців було встановлено, що горить Тверська нафтобаза ТОВ “СО “Тверьнефтепродукт”. Вона розташована у Твері, у селищі Елеватор, на вулиці Бочкіна, 29.

        Це основна нафтобаза компанії “Тверьнефтепродукт”, яка є дочірнім підприємством російського ПАТ “Сургутнефтегаз”. Компанія займається прийманням, зберіганням і відпуском світлих нафтопродуктів, зокрема автомобільного бензину та дизельного пального.

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        Також “Тверьнефтепродукт” забезпечує власну мережу з 52 автозаправних станцій і здійснює оптові постачання по Тверській області.

        Згодом атаку на нафтобазу підтвердив глава регіону. За його словами, минулої ночі у Твері “внаслідок відбиття атаки БПЛА” сталося займання одного з резервуарів підприємства “Тверська нафтобаза”.

        Він заявив, що працює на місці, там розгорнули штаб і координують заходи з ліквідації наслідків інциденту та забезпечення подальшої безпеки об’єкта.

        За словами глави регіону, пожежу локалізували силами російських рятувальників. За попередньою інформацією, серед цивільного населення та персоналу об’єкта постраждалих немає.


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