        Суспільство

        Стало відомо, де від українських дронів сховали розкішну яхту Путіна Graceful

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 21:30
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        Яхта "Грейсфул" / Фото: navalny.com
        Яхта "Грейсфул" / Фото: navalny.com

        Розкішна яхта Graceful, яку пов’язують із російським диктатором Володимиром Путіним, з’явилася у військовій гавані біля Сєвероморська після проходу через данські води. Судно могли перебазувати через загрозу атак українських дронів.

        Про це пише данська телерадіокомпанія DR.

        За даними DR Verificerer, у червні 2026 року судно вперше з серпня 2022 року увімкнуло систему автоматичної ідентифікації AIS. Як пункт призначення був вказаний Стамбул, однак після переходу через Балтійське та Північне моря яхта прибула не туди, а в закритий військовий порт у Мурманській області.

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        Під час проходу через данські води Graceful супроводжували російський есмінець і судно проєкту “Воєвода”. За конвоєм також спостерігали німецька берегова охорона та данський флот.

        Після проходу вздовж узбережжя Норвегії Graceful і “Воєвода” вимкнули транспондери. 4 липня “Воєвода” ненадовго знову передав координати приблизно за 70 км від Сєвероморська. На супутниковому знімку від 5 липня DR виявила біля причалу військової бази два судна, які з високою ймовірністю є Graceful і “Воєводою”.

        Старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень Флеммінг Сплідсбьоль Хансен вважає, що яхту могли перебазувати з Балтійського регіону через зростання загрози українських далекобійних безпілотників.

        “Ми бачили удари безпілотників у глибині російської території, а також на узбережжі Балтійського моря”, — зазначив він.

        Маршрут яхти “Грейсфул” / Фото: DR

        Як пише російське видання The Moscow Times, Graceful завдовжки понад 80 метрів також відома під назвою “Косатка”. Її вартість оцінюють приблизно у 100 млн доларів. Судно перебуває під американськими санкціями.

        Перед початком війни Росії проти України яхта проходила ремонт на німецькій верфі в Гамбурзі та залишила її 7 лютого 2022 року — за 17 днів до початку війни. Після цього Graceful майже не залишала Балтійське море.

        Минулого тижня Росію також залишила 71-метрова яхта Victoria, яку центр “Досьє” теж пов’язував із Путіним. За даними MarineTraffic, судно вийшло з Краснодарського краю, пройшло через Босфор і попрямувало до турецького курорту Бодрум.

        Victoria і Graceful були побудовані на заводі “Севмаш”. Вартість Victoria оцінюється у 50 млн доларів.

        Розслідувачі пов’язують із Путіним дев’ять яхт. Серед них — Graceful, Victoria, 54-метрова “Чайка”, 46-метрова Shellest, 37-метрова Aldoga, 32-метрова Nega, 57-метрова Olympia, 38-метрова Orion і 140-метрова Scheherazade.


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