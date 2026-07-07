FT: У Путіна закінчуються варіанти

У російського диктатора Володимира Путіна звужується простір для маневру у війні проти України. Він може хотіти ескалації, але зробити це складніше, ніж здається, пише оглядач Гідеон Рахман у колонці для Financial Times.

За його оцінкою, зростання частоти й точності ударів українських далекобійних дронів спричинило найсерйознішу паливну кризу в Росії за останні десятиліття. Це також посилило відчуття, що хід війни змінився.

Водночас, як зазначає Рахман, мало хто вірить, що Путін просто змириться з поразкою. Саме тому західні політики готуються до можливої ескалації конфлікту цього літа.

Реклама

Реклама

У західних стратегів, за даними автора, є дві основні точки зору. Згідно з першою, світ входить у дуже небезпечний період, коли загнаний у кут Путін може діяти агресивно, намагаючись змінити хід війни.

Друга точка зору полягає в тому, що реальні можливості Путіна для ескалації насправді досить обмежені. У такому разі головна небезпека може бути не лише в діях Москви, а й у тому, що західні політики надто злякаються російських погроз і почнуть тиснути на Україну, змушуючи її до поступок.

Рахман виділяє чотири основні шляхи ескалації конфлікту. Перший — традиційні бойові дії на фронті. Другий — застосування ядерної зброї. Третій — прямий напад на НАТО. Четвертий — “гібридна війна”, тобто приховані спроби Росії атакувати західну інфраструктуру або окремих осіб.

Очікується, що влітку Росія може кинути ще більше військ у “м’ясорубку” на лінії фронту. Путін нещодавно заявив, що його війська нібито захопили Костянтинівку — одну з ключових цілей Кремля в Донецькій області. Однак ці заяви були спростовані та висміяні президентом Володимиром Зеленським.

Західні посадовці вважають, що Росія зараз втрачає солдатів швидше, ніж встигає їх поповнювати. Йдеться приблизно про 35 тисяч убитих або поранених на місяць.

Одним із можливих кроків Путіна може бути оголошення загальної мобілізації. Однак, як зазначає FT, це може спричинити негативну реакцію всередині Росії.

За словами Рахмана, у Путіна справді залишаються варіанти ескалації, але проблема російського диктатора в тому, що всі вони погані. Водночас майже немає ознак того, що він готовий визнати поразку.

Саме тому Україна та її західні партнери готуються до небезпечного літа. Якщо їм вдасться його пройти, водночас посилюючи тиск на Росію, до кінця року Путін і його оточення можуть бути змушені прийняти реальність і відмовитися від максималістських цілей.

У такому разі, пише FT, може нарешті з’явитися надія на завершення війни.