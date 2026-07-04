Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці після його заяв про “захоплення” міста

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Володимира Путіна про нібито “захоплення” російськими військами Костянтинівки на Донеччині та запропонував йому зустрітися в цьому місті.

Про це Зеленський повідомив після розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами президента, напередодні Дня незалежності США Путін “вирішив збрехати світу і Президенту Америки” щодо ситуації на фронті.

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Зеленський зазначив, що російський диктатор заявляє про нібито захоплення Костянтинівки на Донбасі, однак це не відповідає дійсності.

“Звісно, що це неправда — це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину”, — заявив президент.

Зеленський додав, що якщо Костянтинівка справді була б під контролем Росії, то у Путіна не мало б бути проблем із тим, щоб зустрітися там із ним.

“Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити”, — сказав глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що Путін “фронт не перейде”, бо реальна ситуація суттєво відрізняється від його заяв.

“Правда дуже відрізняється від путінських слів”, — підкреслив президент.

Під час розмови з Мерцом Зеленський також обговорив ситуацію на фронті та результати українських військових.

Окремою темою стали ракети для систем Patriot. За словами президента, це зараз ключове питання для захисту українців від російської балістики.

Зеленський наголосив, що Росія робить фінальну ставку саме на ракетні удари по Україні, адже інших можливостей для затягування війни у неї немає.

Президент подякував Німеччині за підтримку та допомогу Україні, назвавши її одним із глобальних лідерів у захисті життя.