Зеленський: Росія має лише один аргумент для війни — свою балістику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не має жодного аргументу на користь своєї війни, окрім балістичних ударів.

За його словами, Володимир Путін і надалі збирається “перемагати” житлові будинки, щоб не завершувати війну.

Зеленський наголосив, що впоратися з цією загрозою можна завдяки достатньому постачанню антибалістичних систем і швидшій роботі над створенням власної антибалістики в Європі.

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Президент зазначив, що найближчими днями відбудеться саміт НАТО та інші міжнародні формати, і саме ППО має стати одним із ключових результатів цих зустрічей.

“Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників”, — заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, зокрема від російської балістики.

За словами Зеленського, Україна вже довго веде розмову з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Patriot.

Президент подякував країнам, які допомагають Україні через програму PURL, що дає змогу купувати ракети для ППО, зокрема для систем Patriot.

Водночас Зеленський наголосив, що для надійного захисту життя потрібне власне виробництво. За його словами, європейське виробництво в Україні або разом із партнерами підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно.

“Дуже розраховуємо на позитивну відповідь Президента Трампа для захисту життів”, — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він подякував йому за слова співчуття після російської атаки та готовність допомагати Україні.

Зеленський наголосив, що захищатися від балістичних ракет неможливо без достатньої кількості відповідних ракет для Patriot. За його словами, це найбільший пріоритет України зараз.

Під час розмови сторони обговорили, хто з партнерів і як саме може допомогти Україні з посиленням ППО.

Зеленський також зазначив, що Стубб відзначив успіхи українських воїнів на фронті. За словами президента, партнери бачать, як ситуація змінюється на користь України і як результативно працюють далекобійні санкції.

Окремо Зеленський і Стубб обговорили активізацію дипломатії та двосторонню оборонну співпрацю. Президент повідомив, що Україна готується укласти важливі домовленості з Фінляндією вже найближчим часом.