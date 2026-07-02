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        Росіяни вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 16:37
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        У Богинівській громаді загинула дитина після авіаудару РФ / Фото: Нацполіція
        У Богинівській громаді загинула дитина після авіаудару РФ / Фото: Нацполіція

        Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

        Авіаудар стався сьогодні близько 11:00.

        Унаслідок атаки загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення.

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        Серед поранених є 11-річна дитина. Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

        У поліції зазначили, що від чергового воєнного злочину РФ постраждала ціла родина.

        На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №4 Синельниківського районного управління поліції.

        Остаточні наслідки російського удару встановлюються.


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