Росіяни вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.
Авіаудар стався сьогодні близько 11:00.
Унаслідок атаки загинула 7-річна дівчинка. Ще четверо людей отримали поранення.
Серед поранених є 11-річна дитина. Усіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу.
У поліції зазначили, що від чергового воєнного злочину РФ постраждала ціла родина.
На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №4 Синельниківського районного управління поліції.
Остаточні наслідки російського удару встановлюються.