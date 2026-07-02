        Суспільство

        У Києві вже 18 загиблих після нічного удару РФ: тривають пошуки людей під завалами

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 13:12
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        У Києві шукають людей під завалами після масованої атаки / Фото: Костянтин Ліберов
        У Києві шукають людей під завалами після масованої атаки / Фото: Костянтин Ліберов

        Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки станом на 12:40 зросла до 18 людей.

        Про це повідомила Київська міська прокуратура.

        У столиці тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів. Під завалами ще можуть перебувати люди, пошукові роботи продовжуються.

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        Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до лікарні з важкими травмами госпіталізували 10-річного хлопчика. Зараз його оперують медики.

        За словами Кличка, батьків дитини під завалами не знайшли. З хлопчиком перебуває дідусь.

        Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що ніч була важкою для столиці. За його словами, російські війська застосували широкий спектр озброєння, а більшість ударів припала на житловий сектор.

        “Його мета — залякати та знищити цивільне населення столиці”, — заявив Ткаченко.

        Він також повідомив, що є кияни, доля яких поки невідома. На місцях продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та волонтери.

        Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

        “Розумію, що жодні слова не вгамують біль від втрати”, — зазначив начальник КМВА.

        У районах Києва функціонують оперативні штаби з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю.

        Раніше повідомлялося, що у Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю.


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