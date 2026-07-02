У Києві вже 18 загиблих після нічного удару РФ: тривають пошуки людей під завалами

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки станом на 12:40 зросла до 18 людей.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У столиці тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів. Під завалами ще можуть перебувати люди, пошукові роботи продовжуються.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до лікарні з важкими травмами госпіталізували 10-річного хлопчика. Зараз його оперують медики.

За словами Кличка, батьків дитини під завалами не знайшли. З хлопчиком перебуває дідусь.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що ніч була важкою для столиці. За його словами, російські війська застосували широкий спектр озброєння, а більшість ударів припала на житловий сектор.

“Його мета — залякати та знищити цивільне населення столиці”, — заявив Ткаченко.

Він також повідомив, що є кияни, доля яких поки невідома. На місцях продовжують працювати рятувальники, комунальні служби та волонтери.

Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

“Розумію, що жодні слова не вгамують біль від втрати”, — зазначив начальник КМВА.

У районах Києва функціонують оперативні штаби з надання допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки на столицю.

Раніше повідомлялося, що у Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю.