У Києві кількість загиблих після масованої атаки РФ зросла до 17

У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки зросла до 17 людей. Про це повідомила ДСНС.
На місці російського удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують працювати на локаціях, де зафіксовані руйнування після нічної атаки.
У ДСНС зазначили, що інформація оновлюється.
Раніше повідомлялося про 13 загиблих у Києві. Також у столиці десятки постраждалих, пошкодження зафіксували в кількох районах міста.
Найбільші руйнування, за даними міської влади, були в Дарницькому районі, де частину житлового будинку фактично знесло. Там триває пошуково-рятувальна операція.