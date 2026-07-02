У Києві кількість загиблих після масованої атаки РФ зросла до 17

У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки зросла до 17 людей. Про це повідомила ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи на місті ворожого обстрілу в Києві / Фото: ДСНС

На місці російського удару тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники продовжують працювати на локаціях, де зафіксовані руйнування після нічної атаки.

У ДСНС зазначили, що інформація оновлюється.

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Раніше повідомлялося про 13 загиблих у Києві. Також у столиці десятки постраждалих, пошкодження зафіксували в кількох районах міста.

Найбільші руйнування, за даними міської влади, були в Дарницькому районі, де частину житлового будинку фактично знесло. Там триває пошуково-рятувальна операція.