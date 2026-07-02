Російський удар повністю знищив склад і офіс MOYO

Унаслідок російського удару повністю знищено склад компанії MOYO. Також руйнувань зазнав офіс, у якому працювала команда. Про це повідомила компанія MOYO.

“Сьогодні для MOYO дуже важкий день. Ворожий удар повністю знищив наш склад”, — заявили в компанії.

У MOYO зазначили, що всю ніч і ранок на місці працювали всі необхідні служби. Найголовніше, за даними компанії, люди живі.

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Компанія повідомила, що попереду багато роботи: спочатку потрібно подолати наслідки удару, а потім — відновити роботу.

У MOYO наголосили, що вже можуть приймати нові замовлення на товари, які є на сайті.

Клієнтів, які оформили замовлення раніше, компанія просить дати трохи часу. У MOYO заявили, що зроблять усе можливе, щоб відвантажити замовлення, щойно це стане можливим, або повернути кошти.

“Ми втратили склад. Але не втратили команду. Не втратили віру. Не втратили бажання працювати далі”, — йдеться в повідомленні.

Компанія також повідомила, що російський удар знищив не лише склад, а й офіс, де команда щодня працювала, будувала плани, створювала нові проєкти та рухала компанію вперед.

У MOYO заявили, що планують крок за кроком відновити роботу разом із командою, партнерами та всіма, хто підтримує компанію.

“Ми вистоїмо. І одного дня обов’язково повернемося в новий офіс. Сильніші, ніж були”, — заявили в MOYO.