Bloomberg: Росія натякнула на перше бойове застосування Україною балістичної ракети

Росія заявила, що її протиповітряна оборона нібито збила “далекобійну оперативно-тактичну ракету”. Bloomberg припускає, що це може свідчити про перше бойове застосування Україною балістичної ракети.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони РФ заявило, що за останню добу російська ППО нібито збила “далекобійну оперативно-тактичну ракету”, а також сім керованих авіабомб і 602 безпілотники літакового типу.

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У Москві не назвали тип ракети й не навели жодних додаткових деталей. Україна публічно не підтверджувала застосування балістичної ракети.

Bloomberg зазначає, що ця заява пролунала після повідомлень української оборонної компанії Fire Point про підготовку до льотних випробувань балістичної ракети FP-9.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман у червні заявляв, що ракета може вийти на випробування влітку або на початку осені після завершення робіт над двигуном.

За даними Fire Point, FP-9 призначена для ударів по цілях у глибині території Росії та має заявлену дальність близько 850 кілометрів.

Якщо інформація про застосування балістичної ракети підтвердиться, це стане новим етапом у зусиллях Києва щодо розширення власних далекобійних можливостей.

Bloomberg наголошує, що Україна активно нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, які досі переважно асоціювалися з дронами та крилатими системами.

Балістична ракета має високу швидкість і складнішу для перехоплення траєкторію. Це скорочує час попередження для противника та ускладнює роботу систем протиповітряної оборони.