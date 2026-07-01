Польща готується до російських провокацій проти українців

Польські спецслужби готуються до можливих російських диверсійних операцій, спрямованих на розпалювання напруги між поляками та українцями.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву міністра-координатора спецслужб Польщі Томаша Семоняка в ефірі RMF FM Radio.

За його словами, останніми тижнями російська інформаційна війна проти Польщі посилилася. Тролі та боти намагаються роздмухувати суперечки й впливати на польський онлайн-простір.

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“Мрією Росії, мрією російських служб була і є якомога більша напруга між Польщею та Україною”, — заявив Семоняк.

На запитання про можливу російську провокацію, зокрема напад на українців у Польщі, який міг би ще більше загострити суспільні настрої, Семоняк відповів, що такі сценарії цілком можливі.

Він заявив, що польські служби фіксують інтерес людей, які діють на замовлення російських спецслужб, до різних об’єктів, важливих з польсько-українського погляду.

За словами Семоняка, йдеться не лише про військові об’єкти, критичну інфраструктуру та місця, пов’язані з військовою підтримкою України, а й про гуманітарні організації та інші локації, пов’язані з польсько-українською співпрацею.

Міністр наголосив, що влада не заявляє про підготовку конкретної неминучої атаки, однак має враховувати спроби Росії використати нинішню напругу.

Семоняк також зазначив, що західні розвідки занепокоєні ризиком російських гібридних або навіть силових атак проти Польщі та країн Балтії.

За його словами, Росія має арсенал таких дій і готує їх, тому Варшава повинна враховувати різні сценарії.