У Польщі назвали законопроєкт Зеленського про Національний пантеон “ескалаційним кроком”

Канцелярія президента Польщі Кароля Навроцького розкритикувала анонс президента України Володимира Зеленського щодо внесення законопроєкту про Національний пантеон.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі.

У Варшаві заявили, що ініціатива Зеленського є “черговим етапом дій ескалаційного характеру” з боку української влади.

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У канцелярії Навроцького пов’язали це з рішенням наприкінці травня про присвоєння одному з українських військових підрозділів імені “героїв УПА”.

“Президент Зеленський анонсував внесення закону про Національний пантеон — це черговий етап дій ескалаційного характеру з боку влади України після рішення наприкінці травня про присвоєння одному з військових підрозділів імені ‘героїв УПА’”, — заявили у канцелярії польського президента.

У повідомленні також зазначається, що ці дії, на думку команди Навроцького, підтверджують правильність його позиції щодо українсько-польських історичних питань.

У канцелярії нагадали, що Навроцький раніше заявляв про намір позбавити Володимира Зеленського Ордену Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, а згодом реалізував це рішення.

У заяві також ідеться, що після критики на адресу Навроцького з боку польської влади нинішні керівники країни, як стверджують у його канцелярії, “самі визнають рацію президента”.

“Тверде відстоювання польських справ президентом Навроцьким є правильним”, — заявили в канцелярії.

Законопроєкт про Національний пантеон, який анонсував Зеленський, має стосуватися вшанування українців, які відіграли визначну роль в історії держави. Водночас у Польщі тема історичної пам’яті, зокрема пов’язана з УПА та Волинською трагедією, залишається однією з найчутливіших у відносинах із Україною.