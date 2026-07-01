Без мит і з новими можливостями для експорту: Україна та ОАЕ запустили зону вільної торгівлі

З 1 липня 2026 року набрала чинності Угода про всеосяжне економічне партнерство між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Документ передбачає створення зони вільної торгівлі між країнами.

Про це повідомила Державна митна служба України.

Угоду між урядами України та ОАЕ підписали 17 лютого 2025 року в Абу-Дабі. Верховна Рада ратифікувала її законом від 26 лютого 2026 року.

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Документ закладає сучасну основу для розвитку двосторонньої торгівлі товарами та послугами. Зокрема, він передбачає скасування мит між Україною та ОАЕ.

У ДМСУ зазначають, що це відкриває українським виробникам преференційний доступ до ринку Об’єднаних Арабських Еміратів і має сприяти розширенню географії експорту української продукції.

Окремий блок угоди стосується співпраці між митними адміністраціями двох країн. Україна та ОАЕ планують укласти Угоду про взаємну митну допомогу.

Такий документ має стати основою для обміну інформацією, а також для запобігання та розслідування порушень митного законодавства.