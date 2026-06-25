В Україні зростає попит на невеликі ТЦ і ритейл-парки в регіонах

У 2025 році ринок торгової нерухомості в регіонах України продовжив поступове відновлення, однак активність залишалася нерівномірною. Вона дедалі більше концентрувалася у відносно безпечніших західних і частині центральних областей.

Такі висновки містяться у дослідженні компанії EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові.

Вищу активність західних і центральних областей підтримували зростання чисельності населення через внутрішню міграцію, релокація бізнесу та поступове відновлення споживчих витрат.

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Основними драйверами ринку залишалися відкриття нових магазинів українськими та наявними міжнародними ритейлерами, а також розвиток невеликих торгових центрів і ритейл-парків у регіонах.

Найбільшим попитом серед орендарів користувалися невеликі площі у нових торгових об’єктах, які мають генератори, укриття та зручну автомобільну доступність.

Найактивніше ритейлери розглядали приміщення у містах із населенням 50–200 тисяч осіб, де конкуренція за якісні площі залишалася обмеженою.

Найдинамічнішу експансію продовжили продуктові ритейлери convenience та discount форматів. Fozzy Group у 2025 році відкрила 48 нових магазинів THRASH!, розширивши присутність у Волинській, Тернопільській та Кіровоградській областях.

Також компанія відкрила перший магазин «Фора» у Чернігові, а перший «Сільпо» запрацював у межах курорту Буковель в Івано-Франківській області.

Регіональну експансію продовжив і Novus. Тернопіль став першим великим регіональним ринком для формату магазинів «біля дому» Mi Market поза межами Києва.

Серед нових виходів міжнародних брендів на український ринок — відкриття першого магазину Mavi у ТРЦ Hollywood Mall у Чернігові та дебют бренду Worldbox групи CCC у ТЦ Pokrovsky в Ізмаїлі.

Водночас частина міжнародних операторів досі не відновила діяльність у Харкові, Дніпрі та Одесі. Деякі бренди навіть скоротили свою присутність у цих містах, зокрема Inditex Group.

Для частини міжнародних fashion-операторів рішення щодо повернення в регіони дедалі більше залежить не лише від безпекової ситуації, а й від наявності безпекової інфраструктури в ТРЦ. Також значення має потреба у більших площах, які відповідають формату стандартних магазинів цих ритейлерів.

Нова пропозиція у 2025 році формувалася переважно завдяки введенню в експлуатацію невеликих і середніх торгових об’єктів. Загалом вона склала понад 76 тисяч кв. м.

Ключовим центром нового девелопменту залишаються західні регіони, включаючи невеликі міста та приміські райони.

Серед найбільших відкриттів 2025 року — ТЦ Bukovyna Mall у Чернівцях із GLA 37 тисяч кв. м, ТЦ «Маяк А1» в Одесі з GLA 10 тисяч кв. м та ТЦ Great у Львові з GLA 9 тисяч кв. м.

Київ залишається лідером за забезпеченістю якісними торговими площами, однак низка міст-мільйонників демонструє конкурентний рівень забезпеченості на 1000 мешканців.

На тлі активізації регіонального девелопменту забезпеченість сучасними торговими площами в регіонах продовжить зростати. У середньостроковій перспективі це може поступово скоротити розрив із містами-мільйонниками та сформувати більш збалансовану структуру торговельної нерухомості в Україні.

Ринок дедалі більше зміщується у бік компактних ритейл-парків, convenience-центрів та невеликих торгових центрів районного формату.

Саме об’єкти площею до 20 тисяч кв. м становлять переважну більшість нового девелопменту, запланованого до виходу на ринок у 2026 році. Великі регіональні ТРЦ залишаються поодинокими.

У 2026 році у кількох обласних центрах, а також в Івано-Франківській, Закарпатській, Київській та Львівській областях заявлено до відкриття понад 150 тисяч кв. м нових невеликих торгових центрів районного формату та ритейл-парків у приміських локаціях.

Загальна пропозиція нових конкурентних торгових площ у регіональних містах, імовірно, зросте приблизно на 13,5% рік до року. Це може стати найбільшим приростом із 2014 року та скласти понад 400 тисяч кв. м у межах 22 об’єктів.