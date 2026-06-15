США можуть запровадити 100% мита на французьке вино через податок для IT-гігантів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть запровадити 100-відсоткові мита на французьке вино та шампанське, якщо Франція не скасує податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він особисто попередив про це президента Франції Еммануеля Макрона. Американський лідер вимагає скасувати 3-відсотковий податок, який Франція стягує з великих цифрових компаній.

«Я попросив його не обкладати американські компанії податками. Якщо вони це робитимуть, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити 100-відсоткове мито на все шампанське та всі вина з Франції», — заявив Трамп в інтерв’ю New York Post.

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У Єлисейському палаці та Білому домі поки не прокоментували ці заяви.

Представники французької виноробної та алкогольної галузі назвали нові погрози поганою новиною для експортно орієнтованого сектору, який опинився заручником торговельної суперечки. Вони закликали сторони діяти відповідально та зберегти збалансовані торговельні відносини між Францією та США.

Трамп уже не вперше погрожує підвищенням мит на французьку та європейську алкогольну продукцію. Подібні заяви він робив раніше на тлі загострення торговельних суперечок між США та Європейським Союзом.

Наразі вина та міцний алкоголь з ЄС, що експортуються до США, обкладаються митом у розмірі 15%. Французька сторона домагається зниження цієї ставки до нуля після укладення торговельної угоди між США та ЄС минулого року.

За даними Eurostat, у 2024 році експорт алкогольної продукції з ЄС до США становив близько 9 млрд євро. Серед ключових товарів — шампанське та коньяк, виробництво яких прив’язане до конкретних регіонів Європи.

Франція запровадила 3-відсотковий податок на доходи від цифрових послуг ще у 2019 році. Він застосовується до компаній, які отримують у Франції понад 25 млн євро доходу та мають світовий оборот понад 750 млн євро.