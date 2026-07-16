Світловий меч Люка Скайвокера продали за рекордні $3,75 мільйона

Оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який Марк Гемілл використовував під час знімань фільму «Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь», продали за 3,75 мільйона доларів. Лот встановив новий світовий рекорд серед використаного на екрані реквізиту із всесвіту «Зоряних війн».

Про результати торгів у середу, 15 липня, повідомив аукціонний дім Heritage Auctions. Покупець зробив ставку під час онлайн-аукціону, однак його ім’я не розкривається.

Саме цей світловий меч використовувався під час кульмінаційної дуелі Люка Скайвокера з Дартом Вейдером у Хмарному місті. У цій сцені Вейдер відрубує Люку руку, а потім відкриває йому правду про їхній родинний зв’язок словами: «Ні. Я твій батько».

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Реквізит виготовили з модифікованого спалаху для фотоапарата Graflex. Разом із мечем продавали механізм зі штучною відрубаною рукою, який дозволив зняти сцену без цифрових спецефектів. Муляж створили зі зліпка руки Марка Гемілла під керівництвом художника з гриму Стюарта Фріборна.

Механізм був прихований під рукавом костюма актора. Під час знімання пружинний пристрій у потрібний момент від’єднував муляж руки разом із руків’ям меча.

До продажу артефакт десятиліттями зберігався у приватній колекції та раніше не виставлявся на публічні торги. Його походження пов’язують безпосередньо зі Стюартом Фріборном, який також створив образ Йоди та інші відомі елементи гриму оригінальної трилогії.

Стартова ставка за світловий меч становила один мільйон доларів. Підсумкова ціна перевищила попередній рекорд для екранного реквізиту «Зоряних війн»: у 2025 році меч Дарта Вейдера продали за 3,6 мільйона доларів.